МО РФ: СБУ готовит на Украине провокацию с ядовитыми веществами, чтобы обвинить Россию

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в подразделениях российских вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов СБУ при поддержке западных стран готовит на Украине провокацию с применением ядовитых веществ против мирных граждан, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Нам достоверно известно, что при поддержке западных стран СБУ готовится провокация с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины", - сказал Конашенков.

По его словам, в подразделениях российских вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов.

"Российская Федерация, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия", - сказал Конашенков.

По данным генерал-майора, среди захваченной в 4-й бригаде украинской национальной гвардии боевой документации имеется подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ.

"Поэтому любая попытка провокации СБУ с использованием отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта", - сказал официальный представитель МО РФ.