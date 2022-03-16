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1 час назад

МО РФ: СБУ готовит на Украине провокацию с ядовитыми веществами, чтобы обвинить Россию

ТАССТАССиещё 5

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в подразделениях российских вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов СБУ при поддержке западных стран готовит на Украине провокацию с применением ядовитых веществ против мирных граждан, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

МО РФ: СБУ готовит на Украине провокацию с ядовитыми веществами, чтобы обвинить Россию
Фото: ТАССТАСС

"Нам достоверно известно, что при поддержке западных стран СБУ готовится провокация с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины", - сказал Конашенков.

По его словам, в подразделениях российских вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов.

"Российская Федерация, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия", - сказал Конашенков.

По данным генерал-майора, среди захваченной в 4-й бригаде украинской национальной гвардии боевой документации имеется подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ.

"Поэтому любая попытка провокации СБУ с использованием отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта", - сказал официальный представитель МО РФ.

Он подчеркнул, что "для пресечения любых провокаций украинских националистов с отравляющими веществами российские военнослужащие на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность".

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,СБУ,
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