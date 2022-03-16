Демилитаризованное государство по образцу Швеции. Москва и Киев ищут компромисс на переговорах

Песков назвал компромиссным предложение по демилитаризации Украины по образцу Швеции

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Владимир Мединский рассказал, что Киев предложил создать на Украине демилитаризованное государство со своей армией по образцу Швеции. В Кремле уже назвали эту идею возможным компромиссом. По словам Мединского, переговоры с Киевом идут тяжело, но Москва искренне стремится прийти к миру. В МИД РФ выразили надежду на достижение компромисса, а глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба и место России в мире.

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Глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что Киев в ходе переговоров предложил создать на Украине шведский или австрийский варианты демилитаризованного государства.

«Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», — отметил Мединский.

Он напомнил, что у Украины и сейчас есть нейтральный статус.

«Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году», — подчеркнул политик.

«Ключевой вопрос для нас — это статус Крыма и Донбасса, а также целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификация, права русскоязычного населения и положение русского языка и так далее», — сказал Мединский.

В Кремле подтвердили, что австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства на Украине сейчас обсуждается и может рассматриваться в качестве компромиссного.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о шведском варианте возможного компромисса.

«Я предпочитаю не вдаваться в детали. Еще раз хочу подчеркнуть, что в условиях продолжающихся переговоров какая-то дальнейшая детализация этой темы невозможна», — указал он.

Договоренность на поколения

Переговоры с Киевом идут тяжело, медленно, но Москва искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру, подчеркнул глава делегации.

«Мы хотим, чтобы это была договоренность на поколения, чтобы наши дети тоже жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом», — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что именно поэтому «буквально каждая цифра, каждая буква в договорах» обсуждается с украинской стороной с особой тщательностью.

Он отметил, что не хотел бы концентрироваться на трудностях, которые возникают в переговорном процессе.

«Главная задача переговорной группы заключается в том, чтобы среди огромного количества сложных вопросов находить те, по которым можно найти согласие», — сказал политик.

Делегации после трех очных раундов переговоров в Белоруссии решили продолжить их в формате видеосвязи для экономии времени, сил и средств, рассказал Мединский. По его словам, большой коллектив юристов, экспертов и военных ночами между раундами переговоров ведет сверку позиций и ищет возможные компромиссы сторон.

Надежда на компромисс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса.

«Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса», — сказал Лавров в интервью РБК.

По его словам, шансы на урегулирование ситуации вокруг Украины всегда есть. «По крайней мере, будучи дипломатом, не имеешь права на другой ответ и на другие действия», — отметил министр.

Лавров заявил, что Россия будет готова к контактам с украинской стороной и в будущем, но нужно понимать, какая будет добавленная стоимость и как «новые каналы взаимодействия соотносятся с функционированием устойчивого переговорного процесса — белорусского канала».

Министр напомнил, что Владимир Зеленский попросил провести встречу министров РФ и Украины в Анталье. По словам Лаврова, глава украинского МИД Дмиртий Кулеба сказал ему, что прибыл туда не для того, чтобы повторять публичные заявления.

«Но за полтора часа от встречи… и несмотря на мои троекратные или четырехкратные напоминания о том, что я хотел бы услышать то, что не звучало в публичном пространстве, он так никаких новых идей и не выдвинул», — сказал Лавров.

Глава МИД призвал дать переговорщикам РФ и Украины возможность работать в спокойной обстановке.

В процессе переговоров, по словам Лаврова, есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию. Министр выразил надежду, что деловой настрой позволит договориться по теме нейтрального статуса Украины.

Посредники в переговорах

Лавров рассказал, что коллеги из Швейцарии обратились к нему с предложением о посредничестве в переговорах Москвы и Киева. Он также позитивно оценил предложения Израиля и Турции о посредничестве в переговорах. По словам министра, Москва готова изучать эти предложения.

«И те, и другие хотят помочь достичь согласия на переговорах, которые идут по белорусскому каналу, — отметил он. — Мы это приветствуем, но, подчеркну, ключевым является прямой диалог между украинской и российской делегациями».

При этом Лавров отметил, что Россия не готова рассматривать предложения о посредничестве в переговорах с Украиной от стран, которые присоединились к антироссийским санкциям.

Цели переговоров

Министр указал, что повестка дня на переговорах была публично неоднократно объявлена президентом РФ.

«Это вопросы, которые касаются безопасности, спасения жизни людей в Донбассе, недопущения того, чтобы Украина стала постоянной угрозой для безопасности РФ, и недопущения того, чтобы на Украине возрождалась запрещенная во всем мире, в том числе в цивилизованной Европе, неонацистская идеология», — сказал он.

По словам Лаврова, Москва готова согласовывать на Украине виды вооружений, не представляющие угрозу для безопасности РФ.

«Конечно же, не будем забывать о задаче демилитаризации, не может быть на Украине вооружений, которые представляют угрозу для РФ», — заявил Лавров.

По его словам, тема должна решаться вне аспекта НАТО, поскольку Киеву и без членства в альянсе могут поставить ударные вооружения.

«Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная — не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее, и которая не является плацдармом военной и экономической атаки против нашей страны. Поэтому цель наша не меняется», — отмечал Мединский.

По его словам, тема взаимных санкционных претензий также выступает одной из ключевых в каждом переговорном раунде.

Военная операция и вопросы безопасности

Запад не хотел миром решать ситуацию по вопросам безопасности, заявил Лавров, отвечая на вопрос, почему потребовалась военная операция РФ на Украине и не удалось мирным путем урегулировать вопросы в сфере безопасности.

«Это далеко не столько про Украину, сколько про миропорядок, — считает министр. — Нынешний кризис — это судьбоносный момент, эпохальный момент в современной истории, поскольку он отражает битву в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок».

Россия никогда не имела никаких претензий лично к украинскому народу, сказал Лавров.

«Я уверен, что у подавляющего большинства наших граждан нет никаких проблем и претензий к украинскому народу, так же как и у украинского народа никогда не было претензий к России, — сказал министр. — Но стали украинский народ дебилизировать — у нас такой глагол недавно был изобретен — и всячески настраивать против русских».

Решается судьба России

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает, что судьба и место России в мире определяется сейчас.

«Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России и ее будущее место в мире, — сказал он. — Нельзя забывать, что главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории, был и остается суверенитет». По словам Нарышкина, в таких вопросах «Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией».

Глава СВР заявил, что решение о начале военной операции на Украине опиралось на «предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире».

«России просто не оставили шанса поступить иначе», — сказал Нарышкин и объяснил, что промедление «обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией».

Реалистичные позиции

Владимир Зеленский ранее отмечал, что позиции Киева и Москвы на переговорах теперь звучат реалистичнее.

«Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины», — сказал он.