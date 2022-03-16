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50 минут назад

Российские военнослужащие в Киргизии учились предотвращать захват аэродрома боевиками

Министерство обороны Российской ФедерацииМинистерство обороны Российской Федерации

Подразделение охраны российской военной базы, дислоцированной в Республике Киргизия, предотвратило «захват» военного аэродрома в ходе тактического учения.

Российские военнослужащие в Киргизии учились предотвращать захват аэродрома боевиками
Фото: ТАССТАСС

Согласно замыслу учения, три группы условного противника пытались проникнуть на территорию российского военного аэродрома через контрольно-пропускной пункт, а также через ограждение. По сигналу тревоги основные подразделения охраны аэродрома были подняты по тревоге и при помощи БТР-82А блокировали КПП со стороны аэродрома, а также прикрыли стоянки авиационной российской техники. Кроме этого, специалисты радиоэлектронной борьбы подавили сигналы радиосвязи условного противника. Совместно с подразделениями антитеррора российской военной базы и военнослужащими военной полиции было осуществлено задержание условного противника.

Все подразделения, находящиеся на боевом дежурстве, справились с выполнением всех требований и нормативов, предъявляемых к подразделениям охраны и антитеррора, а также к военнослужащим военной полиции. Всего в учении было задействовано около 200 военнослужащих и 5 единиц легкобронированной техники.

Российская военная база является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основная задача военной базы – контроль воздушного пространства над Средней Азией, авиационная поддержка подразделений наземного компонента КСБР Центрально-Азиатского региона ОДКБ, а также обеспечение безопасности воздушных границ Республики Киргизия. На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав российской базы входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное современными многофункциональными комплексами БпЛА «Орлан-10», подразделение военной полиции и военной автоинспекции.

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