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1 час назад

Министры обороны НАТО начали разработку расширенных планов обороны альянса от РФ

ТАССТАСС

Задача экстренного саммита НАТО 24 марта - обеспечить единство альянса по поддержке Украине и сдерживанию России - генсек.

НАТО начало разработку планов обороны от России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министры обороны НАТО начали разработку расширенных планов обороны альянса от РФ на земле, в небе, на море и в киберпространстве - Столтенберг.

НАТО должна пересмотреть меры коллективного сдерживания, увеличить силы в восточной части альянса - генсек.

Решение об увеличение присутствия НАТО на восточном фланге на земле, воде и воздухе будет принято на саммите альянса в июней Мадриде - генсек.

Армия,В мире,НАТО,
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