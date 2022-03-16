НАТО начало разработку планов обороны от России

Министры обороны НАТО начали разработку расширенных планов обороны альянса от РФ на земле, в небе, на море и в киберпространстве - Столтенберг.

Решение об увеличение присутствия НАТО на восточном фланге на земле, воде и воздухе будет принято на саммите альянса в июней Мадриде - генсек.