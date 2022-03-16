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42 минуты назад

Скрытие важных военных объектов от условного удара авиации отработали военные химики ЦВО в Сибири

Министерство обороны Российской ФедерацииМинистерство обороны Российской Федерации

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) отработали постановку аэрозольных завес для скрытия важных объектов военной инфраструктуры от атаки авиации и высокоточного оружия условного противника на учении в Алтайском крае.

Как проходят учения военных химиков ЦВО в Сибири
Фото: ТАССТАСС

В ходе тактико-специального учения специалисты РХБ защиты отработали скрытие расположения командного пункта, огневых позиций войск, особо важных железнодорожных узлов и скоплений техники на открытой местности за мощной дымовой завесой.

Выставление аэрозольного прикрытия осуществлялось дымовыми машинами ТДА-3 способных наводить горизонтальные и приподнятые аэрозольные завесы для создания стелящегося облака густого дыма большой площади. Контроль качества постановки завесы контролировался с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые выполняли роль воздушных разведчиков противника.

Всего в учении принимало участие около 200 специалистов войск РХБ защиты, было задействовано более 20 единиц специальной и военной техники.

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