В США заинтересовались загадочными боеприпасами, которые стали находить на Украине после пролета российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Выяснилось, что ракеты отбрасывают ложные мишени, передает американский портал The Drive.

По данным издания, ранее приманками подобного рода оснащали лишь межконтинентальные баллистические ракеты.

Соответственно, по мнению автора статьи, их наличие у ОТРК «Искандер-М» может говорить о приспособленности боеприпасов комплекса для поражения современных ПРО.

В The Drive предположили, что одна ракета «Искандера» может нести до шести ложных целей. Они обманывают радары и ракеты с инфракрасными головками самонаведения и помогают ОТРК уклоняться от систем ПВО. Приманки выпускаются только после того, как ракета определит, что ей угрожает опасность.