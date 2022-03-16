В США заинтересовались загадочными боеприпасами, которые стали находить на Украине после пролета российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Выяснилось, что ракеты отбрасывают ложные мишени, передает американский портал The Drive.
По данным издания, ранее приманками подобного рода оснащали лишь межконтинентальные баллистические ракеты.
Соответственно, по мнению автора статьи, их наличие у ОТРК «Искандер-М» может говорить о приспособленности боеприпасов комплекса для поражения современных ПРО.
В The Drive предположили, что одна ракета «Искандера» может нести до шести ложных целей. Они обманывают радары и ракеты с инфракрасными головками самонаведения и помогают ОТРК уклоняться от систем ПВО. Приманки выпускаются только после того, как ракета определит, что ей угрожает опасность.
«Искандер-М» приняли на вооружение в России в 2006 году. Комплекс предназначен для поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны. Ракета ОТРК позволяет уничтожить цели на дальности до 500 километров.