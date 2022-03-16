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43 минуты назад

The Drive: «Искандер-М» обманывает ПВО

Елена Прошина

В США заинтересовались загадочными боеприпасами, которые стали находить на Украине после пролета российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Выяснилось, что ракеты отбрасывают ложные мишени, передает американский портал The Drive.

По данным издания, ранее приманками подобного рода оснащали лишь межконтинентальные баллистические ракеты.

Соответственно, по мнению автора статьи, их наличие у ОТРК «Искандер-М» может говорить о приспособленности боеприпасов комплекса для поражения современных ПРО.

В The Drive предположили, что одна ракета «Искандера» может нести до шести ложных целей. Они обманывают радары и ракеты с инфракрасными головками самонаведения и помогают ОТРК уклоняться от систем ПВО. Приманки выпускаются только после того, как ракета определит, что ей угрожает опасность.

«Искандер-М» приняли на вооружение в России в 2006 году. Комплекс предназначен для поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны. Ракета ОТРК позволяет уничтожить цели на дальности до 500 километров.

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