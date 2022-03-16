Путин назвал реальной угрозой желание Киева создать ядерное оружие

Желание Киева создать ядерное оружие было реальной угрозой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам поддержки регионов, передает ТАСС.

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По словам президента РФ, Киев при помощи Запада мог создать ядерное оружие, целью которого была бы Россия.

Путин также заявил, что Киев создавал компоненты биологического оружия при содействии США. Теперь следы разработок стараются тщательно замести.

Российский лидер вновь заявил, что Вооруженные силы РФ сорвали планы украинских властей осуществить войну. Наступление на Донбасс и Крым было вопросом времени, России удалось предотвратить эту угрозу.

Путин объяснил, что проводить спецоперацию только на территории Донбасса было неэффективно. Российским военным пришлось продвигаться вглубь Украины, чтобы полностью ликвидировать угрозу, а не только отодвинуть линию фронта.