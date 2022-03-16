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1 час назад

Росгвардия проводит Международную выставку передовых технологий безопасности ЕXРОТЕСНNОSTRAZH

Большая АзияБольшая Азия

С 16 по 18 марта 2022 года Росгвардия и Правительство Санкт-Петербурга проводят Международную выставку передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства ЕXРОТЕСНNОSTRAZH (ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ).

Росгвардия демонстрирует передовые технологии обеспечения безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выставка проходит в преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации при профессиональной поддержке государственных корпораций «Рособоронэкспорт», «Ростех» и «Роскосмос».

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Выставка ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ представляет собой комплекс конгрессно-выставочных и демонстрационных мероприятий, направленных на создание коммуникационной среды для обсуждения инновационных идей, обмена информацией о производственно-технологических достижениях в области специальных средств, техники и вооружения, а также в целях широкомасштабного показа высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений, способствующих совершенствованию технической оснащенности правоохранительных органов и других силовых структур, деятельность которых направлена на реализацию государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности.

Выставочная программа ЭКСПОТЕХНОСТРАЖА включает в себя экспозицию оборудования и технологий, содействующих техническому переоснащению войск национальной гвардии, подразделений правоохранительных органов и специальных служб государства. В кластере, посвященном этому направлению, представлены образцы продукции флагманов оборонно-промышленного комплекса и других ведущих отечественных предприятий. На выставке можно увидеть различные робототехнические комплексы и средства противодействию им, военную и специальную технику, стрелковое оружие и боеприпасы, средства ближнего боя и устройства нелетального воздействия, приборы наблюдения и прицеливания, средства радиационной, химической и биологической защиты, медицинского, вещевого, продовольственного обеспечения Росгвардии, морскую технику и снаряжение. Также на мероприятии можно ознакомится с работой систем контроля и учета оборота оружия, попрактиковаться в стрельбе в интерактивном тире.

ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ включает широкую научно-деловую программу по обмену информацией о производственно-технологических достижениях и научно-практических разработках с целью распространения передового опыта в вопросах обеспечения безопасности личности, общества и государства. В рамках научно-деловой программы выставки проводятся пленарное заседание, форумы, научно-практические конференции, семинары и круглые столы.

Вниманию гостей будут предложены зрелищные демонстрационная и культурно-патриотическая программа выставки. Для посетителей и участников мероприятия Росгвардия проведет показы военной техники, сотрудники и военнослужащие ведомства продемонстрируют элементы работы медицинских и кинологических подразделений, проведут мастер-классы по рукопашному бою. Военные музыканты Росгвардии порадуют зрителей выступлениями на фестивале военных оркестров. А в рамках мероприятий по закрытию выставки состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии.

Армия,Росгвардия,Правительство Санкт-Петербурга,Рособоронэкспорт,Роскосмос,Ростех,
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