Токио пожаловался на маневры ВМФ России у берегов Японии

Правительство Японии сделало российской стороне представление в связи с недавним проходом четырех десантных кораблей Военно-морского флота РФ через Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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«Что касается активизации военной активности российского флота вблизи нашей страны, включая этот проход четырех кораблей, это вызывает серьезную обеспокоенность, и мы пристально следим за такими действиями. Мы уже сделали российской стороне представление с требованием отказаться от действий, направленных на повышение градуса напряженности в этом регионе», – приводит слова генсека кабмина Японии ТАСС.

Объединенный комитет начальников штабов японских Сил самообороны в среду объявил, что четыре десантных корабля Военно-морского флота РФ прошли через Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Согласно опубликованным ведомством фотоснимкам, на палубе одного из российских кораблей находились более десяти грузовиков.

Накануне в МИД заявили, что новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации Соединенных Штатов с Россией, решения навязываются Токио Вашингтоном.

Напомним, в прошлый вторник Токио объявил Южные Курилы «исконной территорией Японии». Днем ранее правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия. В этот список, помимо прочих государств, вошла также Япония.