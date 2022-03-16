Штраф за дискредитацию ВС РФ в действии

В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей сотрудниками полиции Ханты-Мансийского автономного округа выявлен комментарий, дискредитирующий деятельность Вооружённых сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции на территории Украины. Полицейские установили личность опубликовавшего комментарий – это 34-летняя жительница города Губкинского. В отношении правонарушительницы составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Представленные полицейскими материалы рассмотрены в суде. Женщине назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.