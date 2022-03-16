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21 минуту назад

Жительница Югры привлечена к ответственности за дискредитацию ВС РФ

Министерство внутренних дел Российской ФедерацииМинистерство внутренних дел Российской Федерациииещё 2

В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей сотрудниками полиции Ханты-Мансийского автономного округа выявлен комментарий, дискредитирующий деятельность Вооружённых сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции на территории Украины. Полицейские установили личность опубликовавшего комментарий – это 34-летняя жительница города Губкинского. В отношении правонарушительницы составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Представленные полицейскими материалы рассмотрены в суде. Женщине назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Штраф за дискредитацию ВС РФ в действии
Фото: ТАССТАСС
Армия,Верховный суд,
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