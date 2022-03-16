На севере Италии разбился военный самолет

Как указывает газета La Repubblica, самолет загорелся в воздухе перед падением

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Итальянский военный самолет упал в ходе испытательного полета утром в среду в провинции Лекко (область Ломбардия). Как сообщила газета La Repubblica, два пилота, находившиеся на борту, катапультировались.

Речь идет об учебно-тренировочном самолете M-346 итальянского производства. Как указывает издание, по предварительным данным, он принадлежит не вооруженным силам страны, а военно-промышленному концерну Leonardo. Перед падением самолет загорелся в воздухе, отмечает газета.