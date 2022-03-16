Германия высказалась об отправке военных НАТО на Украину

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин выступает против отправки каких-либо военных НАТО на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
«По этому поводу канцлер много раз, как и французский президент, и американский президент, четко говорил - никакой персонал НАТО, солдат НАТО не будет высылаться за пределы НАТО или на Украину. Это ясно. Это должно быть красной линией, потому что тогда сложно будет различать - то, что вы говорите, гуманитарную, спасательную миссию или военную миссию», - сообщил Хебештрайт.
Миссию НАТО или миссию более широкого состава предложил направить на Украину вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время своего визита в Киев.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Берлин поставляет оружие Киеву в недостаточном объеме. Он также выразил разочарование из-за отсутствия новых обязательств по поставкам вооружений и призвал Германию ускорить процесс военной помощи. Берлин уже отправил на Украину 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов.