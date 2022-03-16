Германия высказалась об отправке военных НАТО на Украину

«По этому поводу канцлер много раз, как и французский президент, и американский президент, четко говорил - никакой персонал НАТО, солдат НАТО не будет высылаться за пределы НАТО или на Украину. Это ясно. Это должно быть красной линией, потому что тогда сложно будет различать - то, что вы говорите, гуманитарную, спасательную миссию или военную миссию», - сообщил Хебештрайт.