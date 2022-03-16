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23 минуты назад

Германия высказалась об отправке военных НАТО на Украину

Елена Прошина

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин выступает против отправки каких-либо военных НАТО на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Германия высказалась об отправке военных НАТО на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По этому поводу канцлер много раз, как и французский президент, и американский президент, четко говорил - никакой персонал НАТО, солдат НАТО не будет высылаться за пределы НАТО или на Украину. Это ясно. Это должно быть красной линией, потому что тогда сложно будет различать - то, что вы говорите, гуманитарную, спасательную миссию или военную миссию», - сообщил Хебештрайт.

Миссию НАТО или миссию более широкого состава предложил направить на Украину вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время своего визита в Киев.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Берлин поставляет оружие Киеву в недостаточном объеме. Он также выразил разочарование из-за отсутствия новых обязательств по поставкам вооружений и призвал Германию ускорить процесс военной помощи. Берлин уже отправил на Украину 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов.

Армия,Штеффен Хебештрайт,Андрей Мельник,Ярослав Качиньский,НАТО,Партия "Право и справедливость",
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