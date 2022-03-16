США рассмотрят поставку «дронов-камикадзе» Украине

Власти США рассмотрят отправку Украине боевых беспилотников американского производства - управляемых ракет, которые могут точно поражать танки и артиллерийские позиции с расстояния в несколько миль. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух информированных членов Конгресса.

Фото: AeroVironment AeroVironment

Речь идет о миниатюрных барражирующих беспилотниках Switchblade. В компании-производителе AeroVironment заявляли, что эти дроны умеют отслеживать цель и позволяют солдатам «защищать себя с филигранной точностью при минимальных нежелательных сопутствующих потерях».

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NBC News отмечает, что Switchblade - «по сути, роботизированные умные бомбы, оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой». Их можно запрограммировать на автоматический удар по целям, находящимся за много миль и оставлять рядом с целями до тех пор, пока не наступит подходящее время для удара.

Это оружие одноразового использования, поэтому его прозвали «дроном-камикадзе». Но Switchblade на порядки дешевле, чем ракеты Hellfire, запускаемые американскими беспилотниками Reaper. По некоторым оценкам, Switchblade 300 стоит шесть тысяч долларов.

При этом Switchblade летают намного быстрее, чем турецкие беспилотники Bayraktar, которые использует Украина, отмечает NBC.

По словам собеседников NBC, никаких решений пока принято не было, но Белый дом обдумывает отправку Украине Switchblade в рамках нового пакета военной помощи, который президент Джо Байден обсудит 16 марта.

С января 2021 года США направили Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, а 12 марта президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на 200 миллионов долларов. Конгресс направил Байдену на подпись пакет государственных расходов на 1,5 триллиона долларов, который включает 13,6 миллиарда долларов на помощь Украине.