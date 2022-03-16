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17 минут назад

СМИ: крупнейший корабль ВМФ Британии приблизится к границам РФ

Елена Прошина

Крупнейший корабль ВМФ Британии, авианосец «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) окажется в нескольких сотнях километров от границ России. Он примет участие в учениях «Холодный ответ» — совместных маневрах стран-членов НАТО. Как пишет Daily Express, перевод статьи которого приводит «ИноСМИ», это является сигналом российским силам, которые участвуют в спецоперации на Украине.

СМИ: крупнейший корабль ВМФ Британии приблизится к границам РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Учения пройдут в северных районах Европы с отрицательными температурами. На них отправлено более 30 тыс. военнослужащих, в том числе и из Великобритании. Страну представит британский авианосец "Принц Уэльский" (HMS Prince of Wales), который после окончания обучения совместно с истребителями F-35B Lightning взял курс на север.

Оперативная группа войск из 11 стран высадилась недалеко от побережья Норвегии в начале учений, которые продемонстрируют, как объединенные силы будут защищать Норвегию и северный фланг Европы от противника. Участники будут имитировать ответные действия НАТО в случае нападения на партнера по блоку, показывая «коллективную оборону» в соответствии со ст. 5 соглашения между государствами.

Армия,НАТО,
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