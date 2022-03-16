СМИ: крупнейший корабль ВМФ Британии приблизится к границам РФ

Крупнейший корабль ВМФ Британии, авианосец «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) окажется в нескольких сотнях километров от границ России. Он примет участие в учениях «Холодный ответ» — совместных маневрах стран-членов НАТО. Как пишет Daily Express, перевод статьи которого приводит «ИноСМИ», это является сигналом российским силам, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Учения пройдут в северных районах Европы с отрицательными температурами. На них отправлено более 30 тыс. военнослужащих, в том числе и из Великобритании. Страну представит британский авианосец "Принц Уэльский" (HMS Prince of Wales), который после окончания обучения совместно с истребителями F-35B Lightning взял курс на север.