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1 час назад

США захотели передать Украине уничтожающие танки дроны-камикадзе

Lenta.ruLenta.ru

В администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность передачи Украине беспилотников Switchblade, способных уничтожать танки, сообщает NBC News. Передача дронов запланирована в рамках предоставления Украине военной помощи на миллиард долларов.

США захотели передать Украине дроны-камикадзе
Фото: AeroVironmentAeroVironment

Телеканал ссылается на информацию от двух представителей Конгресса. Пока решение об этом не принято, но, по их словам, Белый дом обдумывает такую идею. В компании AeroVironment, производящей беспилотники, отказались от комментариев.

Беспилотники Switchblade, отмечает NBC News, прозваны дронами-камикадзе, так как поражают цель непосредственно собой. Существует две версии беспилотника. Более легкий Switchblade 300, как пишет Daily Mail, может преодолевать до 10 километров и развивать скорость до 160 километров в час. Он предназначен для поражения людей и легкого транспорта.

Более мощная версия, Switchblade 600, может зависать над целью в течение 40 минут, развить скорость до 180 километров в час и способен уничтожить танк. Отмечается, что эти дроны также дешевле ракет, запускаемых с переносящих их беспилотников, таких как Predator или Reaper.

Ранее стало известно, что Байден может сообщить 16 марта о предоставлении Украине военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.

Армия,Оружие,Джозеф Байден,Администрация США,
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