США захотели передать Украине дроны-камикадзе

В администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность передачи Украине беспилотников Switchblade, способных уничтожать танки, сообщает NBC News. Передача дронов запланирована в рамках предоставления Украине военной помощи на миллиард долларов.

Фото: AeroVironment AeroVironment

Телеканал ссылается на информацию от двух представителей Конгресса. Пока решение об этом не принято, но, по их словам, Белый дом обдумывает такую идею. В компании AeroVironment, производящей беспилотники, отказались от комментариев.

Беспилотники Switchblade, отмечает NBC News, прозваны дронами-камикадзе, так как поражают цель непосредственно собой. Существует две версии беспилотника. Более легкий Switchblade 300, как пишет Daily Mail, может преодолевать до 10 километров и развивать скорость до 160 километров в час. Он предназначен для поражения людей и легкого транспорта.

Более мощная версия, Switchblade 600, может зависать над целью в течение 40 минут, развить скорость до 180 километров в час и способен уничтожить танк. Отмечается, что эти дроны также дешевле ракет, запускаемых с переносящих их беспилотников, таких как Predator или Reaper.