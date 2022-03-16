Пушилин рассказал о готовых воевать за Донбасс добровольцах из США

Более 20 тысяч добровольцев, в том числе и из США, заявили о готовности участвовать в боевых действиях на стороне ДНР. Об этом заявил сегодня глава республики Денис Пушилин, пишет ТАСС.

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21 февраля президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе признал суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик, подписав с их лидерами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

По словам главы Донецкой Народной Республики, в центральном аппарате есть данные более 20 тыс. добровольцев, к которым республиканские войска смогут обратиться в случае необходимости.

«Перечень стран достаточно обширный, есть даже США», - пояснил он.

При этом Денис Пушилин подчеркнул, что в настоящее время силы ДНР при огневой поддержке России справляются с боевыми задачами и без участия добровольцев, однако республика нуждается в усилении ПВО.

«Потому что там хватает еще "Точек-У". По нашей информации, они могут в любой момент прилететь по центру города», - заявил он, подчеркнув, что операция по освобождению республики от украинских военных завершится в обозримом будущем.