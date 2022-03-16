Военные ДНР и ЛНР начали осваивать трофейные Javelin и NLAW

Вооруженные силы России передают трофейную, в том числе иностранного производства, военную технику подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, бойцов республик переобучают для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, сообщили в Минобороны России.
«Захваченная украинская военная техника и вооружение западных стран передаётся подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик для применения в боевых действиях против украинских националистов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Поступившие в значительных количествах донецким и луганским военнослужащим танки, другая бронетехника и вооружение были брошены на своих позициях и складах отступающими украинскими националистами.
«Для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов JAVELIN и NLAW военнослужащие Луганской и Донецкой Народных Республик проходят специальные курсы обучения и переподготовки», – подчеркивает Минобороны.
Вся передаваемая личному составу подразделений народных республик трофейная украинская техника и вооружение в дальнейшем используется для освобождения и защиты территории народных республик, говорится в сообщении военного ведомства.
13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди захваченного оружия американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.