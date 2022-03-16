Военные ДНР и ЛНР начали осваивать трофейные Javelin и NLAW

Вооруженные силы России передают трофейную, в том числе иностранного производства, военную технику подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, бойцов республик переобучают для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, сообщили в Минобороны России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Захваченная украинская военная техника и вооружение западных стран передаётся подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик для применения в боевых действиях против украинских националистов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

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Поступившие в значительных количествах донецким и луганским военнослужащим танки, другая бронетехника и вооружение были брошены на своих позициях и складах отступающими украинскими националистами.

«Для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов JAVELIN и NLAW военнослужащие Луганской и Донецкой Народных Республик проходят специальные курсы обучения и переподготовки», – подчеркивает Минобороны.

Вся передаваемая личному составу подразделений народных республик трофейная украинская техника и вооружение в дальнейшем используется для освобождения и защиты территории народных республик, говорится в сообщении военного ведомства.

13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди захваченного оружия американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.