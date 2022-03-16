Российские военные передают трофейную технику ДНР и ЛНР

Захваченная военная техника Украины и вооружение западных стран передаются подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик и применяются в боевых действиях против украинских националистов. Об этом заявили в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, танки и вооружения, которые в «значительных количествах» поступили донецким и луганским военнослужащим, были брошены отступающими украинскими националистами и «в дальнейшем используются для освобождения и защиты территории» ЛНР и ДНР.
На видео, опубликованном министерством обороны России, видны ящики с абсолютно новым оружием и биноклями, большое количество формы и касок, а также тяжелое вооружение. На кадрах военнослужащие рисуют на трофейной технике букву Z и меняют номера. В Минобороны подчеркнули, что для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов JAVELIN и NLAW военнослужащие ЛНР и ДНР проходят специальное обучение.