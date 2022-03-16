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18 минут назад

В Минобороны РФ заявили, что авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине

ТАССТАСС

Российская авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине. Об этом заявил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ: Авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них один ЗРК "Бук-М1", один ЗРК "Оса", четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков.

Авиация и средства ПВО ВКС России за сутки сбили три украинских самолета и четыре беспилотника, добавили в ведомстве.

"За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты: два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также четыре беспилотных летательных аппарата", - заявил Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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