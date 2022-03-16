Минобороны РФ: Авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине

Российская авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине. Об этом заявил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них один ЗРК "Бук-М1", один ЗРК "Оса", четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков.
Авиация и средства ПВО ВКС России за сутки сбили три украинских самолета и четыре беспилотника, добавили в ведомстве.
"За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты: два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также четыре беспилотных летательных аппарата", - заявил Конашенков.