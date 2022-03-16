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17 минут назад

Минобороны показало новые кадры уничтожения техники и складов ВСУ

Елена Прошина

Министерство обороны России показало видео уничтожения военной техники и складов с боеприпасами, которые находились в Черниговской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Минобороны показало новые кадры уничтожения техники и складов ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видео зафиксировало корректировку огня артиллерии российским беспилотником. На кадрах видно, как снаряды попадают в военную технику Вооруженных сил Украины и военные склады.

Подразделением артиллерии ВС РФ при выполнении огневой задачи точным попаданием удалось уничтожить совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в ходе операции, по сведениям министерства, устранены до 20 единиц вооружения и военной техники украинской стороны.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,
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