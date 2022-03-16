Минобороны показало новые кадры уничтожения техники и складов ВСУ

Министерство обороны России показало видео уничтожения военной техники и складов с боеприпасами, которые находились в Черниговской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

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Видео зафиксировало корректировку огня артиллерии российским беспилотником. На кадрах видно, как снаряды попадают в военную технику Вооруженных сил Украины и военные склады.

Подразделением артиллерии ВС РФ при выполнении огневой задачи точным попаданием удалось уничтожить совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в ходе операции, по сведениям министерства, устранены до 20 единиц вооружения и военной техники украинской стороны.