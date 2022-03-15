В Госдепе ответили на вопрос о членстве Украины в НАТО

«Нет. Для вашего четкого представления — мы постоянно подчеркиваем не только нашим украинским партнерам, но и странам всего мира, что это суверенные решения, которые наши украинские партнеры должны принять самостоятельно. Мы здесь для того, чтобы поддерживать наших украинских партнеров в любых решениях, которые они примут по членству в НАТО», — объяснил представитель Госдепа.