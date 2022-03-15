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49 минут назад

Украинская армия обстреляла территорию ДНР «Точкой-У»

Lenta.ruLenta.ru

Украинские армия снова использовали ракетный комплекс «Точка-У», в результате чего пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что Украина обстреляла территорию микрорайона «Солнечный» в Макеевке, что повредило остекление близлежащих домов. Зафиксировано возгорание двух магазинов. Согласно предварительной информации, в результате обстрела «Точкой-У» пострадали четыре человека, включая ребенка.

14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над городом сбили «Точку-У», выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Позднее стало известно, что ракета несла кассетный заряд. Позже власти ДНР заявили, что фамилии виновных в обстреле Донецка из тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» уже известны.

Армия,Алексей Кулемзин,
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