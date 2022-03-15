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34 минуты назад

Российские войска захватили иностранное вооружение на Украине

Газета.RuГазета.Ru

Воздушно-десантные войска России в ходе спецоперации на Украине захватили в Киевской области противотанковые комплексы, ручные гранатометы, переносимые зенитно-ракетные комплексы западного производства. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские войска захватили иностранное вооружение на Украине
Фото: ТАССТАСС

«В районе населенного пункта Гута-Межигорская, Киевская область, подразделениями российских Воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников. Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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