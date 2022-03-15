Пушилин заявил об отсутствии необходимости в добровольцах для освобождения ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что несмотря на массовые обращения добровольцев из различных стран республика сама справится с освобождением территории — необходимость в их помощи отсутствует. Об этом сообщает ТАСС.

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«Большое количество добровольцев. Мы систематизируем эти обращения», — пояснил руководитель региона, отвечая на вопрос журналистов о том, как много иностранных добровольцев готовы прибыть в ДНР.

Пушилин подчеркнул, что на данный момент у республики есть все возможности выполнить задачу, в том числе при поддержке Вооруженных сил России.

15 марта источник РИА Новости сообщил, что в Ливане начали формировать списки добровольцев, планирующих принять участие в российской военной спецоперации на Украине. Как стало известно агентству, первые списки тех, кто собирается отправиться на Украину, могут быть готовы уже до конца этой недели.