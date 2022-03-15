Генсек НАТО рассказал об упавшем в Хорватии беспилотнике

Упавший в окрестностях Загреба беспилотник, по предварительным данным НАТО, не нес вооружений на борту. Об этом во вторник заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии экстренного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.
"В воскресенье я разговаривал с премьер-министром [Хорватии Андреем] Пленковичем, мы вместе работаем над установлением всех фактов. Но предварительные данные и информация, которые у нас есть, показывают, что это был неударный беспилотник", - сказал Столтенберг.