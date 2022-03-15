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1 час назад

Генсек НАТО заявил, что у упавшего в Хорватии беспилотника не было вооружений на борту

ТАССТАСС

Упавший в окрестностях Загреба беспилотник, по предварительным данным НАТО, не нес вооружений на борту. Об этом во вторник заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии экстренного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Генсек НАТО рассказал об упавшем в Хорватии беспилотнике
Фото: ReutersReuters

"В воскресенье я разговаривал с премьер-министром [Хорватии Андреем] Пленковичем, мы вместе работаем над установлением всех фактов. Но предварительные данные и информация, которые у нас есть, показывают, что это был неударный беспилотник", - сказал Столтенберг.

Генштаб Хорватии: принадлежность упавшего БПЛА и место запуска ещё не установили

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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