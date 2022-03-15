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17 минут назад

СМИ: Конгресс США продвигает поставки тяжелого советского оружия Киеву

Мария Иванова

Конгресс США и президент Украины Владимир Зеленский давят на администрацию Джо Байдена ради поставок Киеву тяжелого вооружения советского производства. Об этом сообщает CNN.

СМИ: Конгресс США продвигает поставки тяжелого советского оружия Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеканал отметил, что украинская армия получила противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger американского производства, но в Киеве просят «более тяжелого» оружия.

Как утверждают источники CNN, Зеленский хочет, чтобы США стали посредниками в передаче Украине истребителей МиГ и зенитно-ракетных комплексов С-300.

Однако до сих пор администрация Байдена предпочитала не помогать с поставками такого оружия. Американские чиновники опасаются ответной реакции России. Официальные лица также поднимают вопрос о том, «насколько полезными будут истребители МиГ и стоят ли они риска».

По словам источников, Госдепартамент работает над тем, чтобы определить, какие страны в настоящее время имеют советские С-300, и изучает возможность их передачи Украине. Но остается неясным, как США восполнят запасы зенитно-ракетных комплексов этих стран.

Ранее США работали с Польшей над сделкой по отправке польских истребителей российского производства на Украину. Неделю назад госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что Польша «получает зеленый свет» на отправку самолетов Украине. Однако чуть позже в Пентагоне заявили, что предложение Польши передать США военные самолеты для их последующей отправки на Украину «несостоятельно» и «вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО».

С января 2021 года США направили Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, а 12 марта президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на 200 миллионов долларов. Конгресс направил Байдену на подпись пакет государственных расходов на 1,5 триллиона долларов, который включает 13,6 миллиарда долларов на помощь Украине.

Армия,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,МиГ,НАТО,Конгресс США,Госдеп США,Пентагон,
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