СМИ: Конгресс США продвигает поставки тяжелого советского оружия Киеву

Конгресс США и президент Украины Владимир Зеленский давят на администрацию Джо Байдена ради поставок Киеву тяжелого вооружения советского производства. Об этом сообщает CNN.
Телеканал отметил, что украинская армия получила противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger американского производства, но в Киеве просят «более тяжелого» оружия.
Как утверждают источники CNN, Зеленский хочет, чтобы США стали посредниками в передаче Украине истребителей МиГ и зенитно-ракетных комплексов С-300.
Однако до сих пор администрация Байдена предпочитала не помогать с поставками такого оружия. Американские чиновники опасаются ответной реакции России. Официальные лица также поднимают вопрос о том, «насколько полезными будут истребители МиГ и стоят ли они риска».
По словам источников, Госдепартамент работает над тем, чтобы определить, какие страны в настоящее время имеют советские С-300, и изучает возможность их передачи Украине. Но остается неясным, как США восполнят запасы зенитно-ракетных комплексов этих стран.
Ранее США работали с Польшей над сделкой по отправке польских истребителей российского производства на Украину. Неделю назад госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что Польша «получает зеленый свет» на отправку самолетов Украине. Однако чуть позже в Пентагоне заявили, что предложение Польши передать США военные самолеты для их последующей отправки на Украину «несостоятельно» и «вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО».
С января 2021 года США направили Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, а 12 марта президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на 200 миллионов долларов. Конгресс направил Байдену на подпись пакет государственных расходов на 1,5 триллиона долларов, который включает 13,6 миллиарда долларов на помощь Украине.