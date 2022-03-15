СМИ: Конгресс США продвигает поставки тяжелого советского оружия Киеву

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Телеканал отметил, что украинская армия получила противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger американского производства, но в Киеве просят «более тяжелого» оружия.

Как утверждают источники CNN, Зеленский хочет, чтобы США стали посредниками в передаче Украине истребителей МиГ и зенитно-ракетных комплексов С-300.

Однако до сих пор администрация Байдена предпочитала не помогать с поставками такого оружия. Американские чиновники опасаются ответной реакции России. Официальные лица также поднимают вопрос о том, «насколько полезными будут истребители МиГ и стоят ли они риска».

По словам источников, Госдепартамент работает над тем, чтобы определить, какие страны в настоящее время имеют советские С-300, и изучает возможность их передачи Украине. Но остается неясным, как США восполнят запасы зенитно-ракетных комплексов этих стран.

Ранее США работали с Польшей над сделкой по отправке польских истребителей российского производства на Украину. Неделю назад госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что Польша «получает зеленый свет» на отправку самолетов Украине. Однако чуть позже в Пентагоне заявили, что предложение Польши передать США военные самолеты для их последующей отправки на Украину «несостоятельно» и «вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО».