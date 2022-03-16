NBC: США могут передать Украине высокоточное оружие

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет американского производства в рамках нового пакета военной помощи. Как передает NBC News, обсуждение этого вопроса должно пройти в среду в Конгрессе США.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как подчеркивает телеканал, никаких решений еще не принято. Рассматривается возможность передачи Киеву "барражирующих ракет" Switchblade 300 и Switchblade 600, предназначенных для поражения танков и другой бронированной техники. По сути, это роботизированные умные бомбы, оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Их еще называют "дронами-камикадзе", поскольку они могут летать вокруг цели, пока не наступит время для нанесения удара.