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1 час назад

NBC: США могут передать Украине высокоточное оружие

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 8

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет американского производства в рамках нового пакета военной помощи. Как передает NBC News, обсуждение этого вопроса должно пройти в среду в Конгрессе США.

NBC: США могут передать Украине высокоточное оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как подчеркивает телеканал, никаких решений еще не принято. Рассматривается возможность передачи Киеву "барражирующих ракет" Switchblade 300 и Switchblade 600, предназначенных для поражения танков и другой бронированной техники. По сути, это роботизированные умные бомбы, оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Их еще называют "дронами-камикадзе", поскольку они могут летать вокруг цели, пока не наступит время для нанесения удара.

По данным источников NBC News, военные США использовали такое вооружение в Афганистане и других местах, но не предавали гласности этот факт. Кроме ВС США эти ракеты стоят на вооружении только у британской армии, Соединенное Королевство - единственная страна, которой Вашингтон разрешил продавать Switchblade.

Армия,Война в Сирии ,Джозеф Байден,Администрация США,Конгресс США,
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