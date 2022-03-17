NBC: США могут передать Украине высокоточное оружие

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Управляемые ракеты Switchblade американской компании AeroVironment вошли в пакет военной помощи, оказываемой Киеву Вашингтоном. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

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Телекомпания отмечает, что так называемые барражирующие боеприпасы ранее были включены в список вооружений, которые Украина запросила у США по итогам консультаций, прошедших в минувшие выходные. По данным CNN, применение украинскими военными ракет Switchblade требует соответствующего инструктажа с американской стороны, который может быть проведен "в дистанционном режиме".

Ранее о том, что администрация США рассматривает возможность поставки Украине ракет Switchblade, сообщила телекомпания NBC. Она пояснила, что ракета существует в двух вариантах - Switchblade 300 и Switchblade 600. Более легкая Switchblade 300 предназначена для нанесения высокоточных ударов по личному составу, в то время как модель 600 служит для уничтожения танков и бронетехники. По данным NBC, их также называют "дронами-камикадзе".