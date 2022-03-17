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41 минуту назад

CNN: управляемые ракеты Switchblade вошли в пакет военной помощи США Украине

ТАССТАССиещё 13

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Управляемые ракеты Switchblade американской компании AeroVironment вошли в пакет военной помощи, оказываемой Киеву Вашингтоном. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

NBC: США могут передать Украине высокоточное оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телекомпания отмечает, что так называемые барражирующие боеприпасы ранее были включены в список вооружений, которые Украина запросила у США по итогам консультаций, прошедших в минувшие выходные. По данным CNN, применение украинскими военными ракет Switchblade требует соответствующего инструктажа с американской стороны, который может быть проведен "в дистанционном режиме".

Ранее о том, что администрация США рассматривает возможность поставки Украине ракет Switchblade, сообщила телекомпания NBC. Она пояснила, что ракета существует в двух вариантах - Switchblade 300 и Switchblade 600. Более легкая Switchblade 300 предназначена для нанесения высокоточных ударов по личному составу, в то время как модель 600 служит для уничтожения танков и бронетехники. По данным NBC, их также называют "дронами-камикадзе".

Президент США Джо Байден, выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, заявил, что власти США намерены передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы, а также беспилотники. Как поясняет CNN, говоря о беспилотниках, американский лидер имел ввиду именно аппараты Switchblade. Байден также объявил, что США выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи, что доведет ее объем на неделе до $1 млрд.

Армия,Война в Сирии ,Джозеф Байден,Администрация США,
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