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50 минут назад

Лукашенко заявил о запущенной в сторону Белоруссии ракете «Точка-У»

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что два дня назад с территории Украины в сторону Белоруссии запустили тактическую ракету «Точка-У». Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, ракета была запущена ночью, белорусские военные перехватили ее и уничтожили совместно с российскими специалистами в районе реки Припять.

Лукашенко заявил, что таким способом Белоруссию пытаются втянуть в украинский кризис.

«Зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать... Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию», - сказал он.

Лукашенко добавил, что Белоруссия «пока терпит».

«Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все», - заключил он.

Ранее Лукашенко заявил белорусским чиновникам и представителям общественности, что «как бы не пытались втянуть» Белоруссию в боевые действия на территории Украины, у них нет оснований для беспокойства.

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«Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Просто нет необходимости в этом», - заявил Лукашенко.

Армия,Видео,Александр Лукашенко,
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