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56 минут назад

В Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль всю территорию Херсонской области

ТАССТАСС

Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.

Российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области", - сказал он.

По его словам, группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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