Российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область

Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.

Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков .

"Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области", - сказал он.

По его словам, группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2.