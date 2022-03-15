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1 час назад

МО РФ: военные уничтожили под Краматорском ангары с самолетами и вертолетами ВСУ

ТАССТАСС

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили под Краматорском ангары, где находились самолеты и вертолеты украинских вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

МО РФ: военные уничтожили под Краматорском ангары с самолетами и вертолетами ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8", - сказал он.

Подразделения российских Воздушно-десантных войск захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Гута-Межигорская, изъято 10 ракетных комплексов Javelin и другое оружие, заявил Конашенков.

"Вечером 14 марта в районе населенного пункта Гута-Межигорская подразделениями российских Воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников. Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину", - сказал Конашенков.

По его словам, все захваченные противотанковые комплексы Javelin и другое иностранное вооружение передаются подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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