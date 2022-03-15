Минобороны РФ опубликовало видео, на котором вертолеты Ка-52 наносят удары по военной технике ВСУ, а также живой силе и огневой позиции 122 мм самоходных артиллерийских установок ВСУ.

«Экипажи вертолетов Ка-52, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет, уничтожив назначенные цели», - цитирует сообщение военного ведомства ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, в ходе проведения спецоперации армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, а также доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.

Ранее ведомство опубликовало кадры с уничтожением реактивных установок ВСУ, которые, выпустив боекомплект, проследовали на перезаряжение в ангар с боеприпасами. После того как установки заехали в ангар, по нему был нанесен удар высокоточным оружием. До этого Минобороны РФ показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ штурмовиками Су-25.