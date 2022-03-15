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1 час назад

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Елена Прошина

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором вертолеты Ка-52 наносят удары по военной технике ВСУ, а также живой силе и огневой позиции 122 мм самоходных артиллерийских установок ВСУ.

«Экипажи вертолетов Ка-52, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет, уничтожив назначенные цели», - цитирует сообщение военного ведомства ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, в ходе проведения спецоперации армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, а также доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.

Ранее ведомство опубликовало кадры с уничтожением реактивных установок ВСУ, которые, выпустив боекомплект, проследовали на перезаряжение в ангар с боеприпасами. После того как установки заехали в ангар, по нему был нанесен удар высокоточным оружием. До этого Минобороны РФ показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ штурмовиками Су-25.

Кроме того, военное ведомство поделилось видео с передачей ДНР И ЛНР трофейной украинской техники. Брошенная украинскими националистами техника была проверена и восстановлена и хранилась на российских складах. Теперь народная милиция ДНР И ЛНР будет использовать ее для освобождения республик.

Армия,Видео,Минобороны России,
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