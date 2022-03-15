США подняли в небо самолеты связи на случай ядерной войны

США подняли в небо сразу четыре самолета управления коммуникациями в случае ядерной войны ТАСАМО. Как сообщает «Пятый канал», это специальная сеть из линий экстренной связи, которая отвечает за взаимодействие генералов армии и других высокопоставленных лиц, которые принимают решения по нанесению или отражению ударов.
Отмечается, что самолеты летают уже несколько дней. Аналитики считают, что происходящее может быть учениями или ответом на приведение стратегических сил сдерживания РФ в режим повышенной готовности. Наиболее радикальная версия — Вашингтон готовится нанести ядерный удар по Ирану в координации с ВВС Израиля.
Напомним, что 27 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания, в которые входит и ядерный потенциал РФ, в особый режим боевого дежурства.
13 марта по иракскому городу Эрбиль был нанесен ракетный удар со стороны Ирана. Взрывы в столице Иракского Курдистана произошло около генконсульства США. Всего по городу выпустили 20 ракет, никто из американских граждан или служащих не пострадал. В Иране объяснили, что целью удара стали «секретные израильские базы».