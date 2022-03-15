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5 минут назад

США подняли в небо самолеты связи при ядерной войне

Елена Прошина

США подняли в небо сразу четыре самолета управления коммуникациями в случае ядерной войны ТАСАМО. Как сообщает «Пятый канал», это специальная сеть из линий экстренной связи, которая отвечает за взаимодействие генералов армии и других высокопоставленных лиц, которые принимают решения по нанесению или отражению ударов.

США подняли в небо самолеты связи на случай ядерной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что самолеты летают уже несколько дней. Аналитики считают, что происходящее может быть учениями или ответом на приведение стратегических сил сдерживания РФ в режим повышенной готовности. Наиболее радикальная версия — Вашингтон готовится нанести ядерный удар по Ирану в координации с ВВС Израиля.

Напомним, что 27 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания, в которые входит и ядерный потенциал РФ, в особый режим боевого дежурства.

13 марта по иракскому городу Эрбиль был нанесен ракетный удар со стороны Ирана. Взрывы в столице Иракского Курдистана произошло около генконсульства США. Всего по городу выпустили 20 ракет, никто из американских граждан или служащих не пострадал. В Иране объяснили, что целью удара стали «секретные израильские базы».

Армия,Валерий Герасимов,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Генштаб,
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