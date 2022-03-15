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33 минуты назад

Украина продолжает обстрелы ЛНР

Свободная прессаСвободная пресса

По данным на утро 15 марта, украинские войска одиннадцать раз обстреляли населенные пункты Луганской народной республики (ЛНР).

Украина продолжает обстрелы ЛНР
Фото: flickr.comflickr.com

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по пяти населенным пунктам Республики», - сообщает сводку представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 20 мирных жителей погибли в результате удара тактической ракетой «Точка-У» по центру Донецка. Удар был произведен с территории, подконтрольной киевскому режиму.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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