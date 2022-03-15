Британцы оценили "леденящую душу" российскую ракету

Британское агентство Тhe Sun оценило кадры новой российской сверхзвуковой ракеты "Циркон", чья скорость превышает 11 тысяч километров в час - в девять раз выше скорости звука.

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Как сообщает РЕН ТВ, кадры с пуском ракеты британцы по праву назвали "леденящими душу". В статье указано, что ролик с запуском ракеты был опубликован недавно, но, скорее всего, сам запуск был произведен в декабре прошлого года.

О завершении испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" Минобороны РФ объявил в январе 2022 года. Тогда же было объявлено, что в текущем году она поступит на вооружение российским силам.