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50 минут назад

Британцы оценили "леденящую душу" российскую ракету

Свободная прессаСвободная пресса

Британское агентство Тhe Sun оценило кадры новой российской сверхзвуковой ракеты "Циркон", чья скорость превышает 11 тысяч километров в час - в девять раз выше скорости звука.

Британцы оценили "леденящую душу" российскую ракету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РЕН ТВ, кадры с пуском ракеты британцы по праву назвали "леденящими душу". В статье указано, что ролик с запуском ракеты был опубликован недавно, но, скорее всего, сам запуск был произведен в декабре прошлого года.

Испытания ракеты «Циркон» попали на видео

О завершении испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" Минобороны РФ объявил в январе 2022 года. Тогда же было объявлено, что в текущем году она поступит на вооружение российским силам.

Ранее "СП" писала, что испытания нового российского боевого робота начнутся в апреле. Речь идет о тяжелом ударном роботе «Штурм», созданном на базе танка Т-72.

Армия,Минобороны России,
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