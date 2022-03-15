Лидеры НАТО и Байден встретятся в конце марта

Лидеры стран НАТО ведут переговоры на счет незапланированной встречи, которую собираются провести в конце марта в Брюсселе. На этот раз в ней примет участие даже президент США Джо Байден.

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"Окончательное решение по данному вопросу еще не принято. На встрече планируется присутствие в том числе президента США Джо Байдена", - сообщает РЕН ТВ.

Также уточняется, что сам президент Америки пока не объявлял о поездке в Европу.