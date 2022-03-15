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1 час назад

Лидеры НАТО и Байден встретятся в конце марта

Свободная прессаСвободная пресса

Лидеры стран НАТО ведут переговоры на счет незапланированной встречи, которую собираются провести в конце марта в Брюсселе. На этот раз в ней примет участие даже президент США Джо Байден.

Лидеры НАТО и Байден встретятся в конце марта
Фото: ТАССТАСС

"Окончательное решение по данному вопросу еще не принято. На встрече планируется присутствие в том числе президента США Джо Байдена", - сообщает РЕН ТВ.

Также уточняется, что сам президент Америки пока не объявлял о поездке в Европу.

Ранее "СП" писала, что Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России. Председательствующую в Совете ЕС, санкции направлены против физических лиц и организаций, причастных к «агрессии против Украины», а также ряда секторов российской экономики.

Армия,В мире,Джозеф Байден,НАТО,Совет Европы,ЕС,
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