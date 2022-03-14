Минобороны России пообещало ответ на удар по Донецку

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России будут уничтожать объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины в ответ на удар по Донецку.

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По его словам, Киев по-прежнему использует тактику террора и применяет наиболее разрушительные виды вооружения против мирных граждан и инфраструктуры. Он привел в пример удар украинской тактической ракеты «Точка-У» по густонаселенному кварталу Донецка.

Как рассказал генерал-майор, в ответ российские военные будут выводить из стоя предприятия ОПК по производству, ремонту и восстановлению вооружений, которые «националисты используют для совершения военных преступлений».

Он также обратился с призывом к украинцам, работающих на этих объектах, а также жителям близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны.

14 марта стало известно, что военнослужащие ВС Украины ударили по центру Донецка тактической ракетой «Точка-У», снабженной кассетной головной частью. Ракету удалось сбить, но из-за падения обломков, по данным СК России, погибли 23 человека, а еще 18 получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин объявил 15 марта в ДНР днем траура по погибшим.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации.