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41 минуту назад

В Румынии упал неопознанный беспилотник

Вероника Полынина

В Румынии упал беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков, сообщает РИА «Новости».

В Румынии упал неопознанный беспилотник
Фото: © Flickr / miss_unafraid© Flickr / miss_unafraid

По информации издания «Балканский обозреватель», беспилотник был обнаружен местным жителем в районе Быстрица-Несеуд в румынском муниципалитете Думитра, в 100 километрах к югу от границы Украины.

Местная полиция начала расследование. В ведомстве заявили, что беспилотник не имел никакого оборудования или знаков, которые наводили бы на мысль, что это военный дрон.

В ночь на 11 марта в одном из районов на окраине хорватского Загреба упал неизвестный объект, впоследствии идентифицированный рядом местных СМИ как беспилотник Ту-141 «Стриж» советского производства. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что беспилотник прилетел с территории западной Украины и вошел в воздушное пространство страны из Венгрии. 14 марта советник министра обороны Хорватии генерал Желько Живанович сообщил, что упавший в Загребе беспилотник нес 120-килограммовую авиабомбу с 40 кг взрывчатки. Бомба взорвалась под землей.

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