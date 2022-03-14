В Румынии упал неопознанный беспилотник

В Румынии упал беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков, сообщает РИА «Новости».

Фото: © Flickr / miss_unafraid © Flickr / miss_unafraid

По информации издания «Балканский обозреватель», беспилотник был обнаружен местным жителем в районе Быстрица-Несеуд в румынском муниципалитете Думитра, в 100 километрах к югу от границы Украины.

Местная полиция начала расследование. В ведомстве заявили, что беспилотник не имел никакого оборудования или знаков, которые наводили бы на мысль, что это военный дрон.