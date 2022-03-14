В Румынии упал неопознанный беспилотник

По информации издания «Балканский обозреватель», беспилотник был обнаружен местным жителем в районе Быстрица-Несеуд в румынском муниципалитете Думитра, в 100 километрах к югу от границы Украины.
Местная полиция начала расследование. В ведомстве заявили, что беспилотник не имел никакого оборудования или знаков, которые наводили бы на мысль, что это военный дрон.
В ночь на 11 марта в одном из районов на окраине хорватского Загреба упал неизвестный объект, впоследствии идентифицированный рядом местных СМИ как беспилотник Ту-141 «Стриж» советского производства. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что беспилотник прилетел с территории западной Украины и вошел в воздушное пространство страны из Венгрии. 14 марта советник министра обороны Хорватии генерал Желько Живанович сообщил, что упавший в Загребе беспилотник нес 120-килограммовую авиабомбу с 40 кг взрывчатки. Бомба взорвалась под землей.