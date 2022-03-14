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15 минут назад

Пентагон предостерег Китай от военной помощи России

Вероника Полынина

Китай столкнется с последствиями, если окажет России помощь в проведении военной спецоперации на Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА «Новости».

Пентагон предостерег Китай от военной помощи России
Фото: ReutersReuters

«Если Китай решит материально поддержать Россию в этой войне, то они, вероятно, столкнутся с последствиями», - предупредил он на брифинге для журналистов.

Представитель Пентагона отказался комментировать сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы обращалась к Китаю за военной помощью.

Кремль опроверг запрос военной помощи у Китая

Напомним, газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США сообщила, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в военной спецоперации на Украине. По информации издания, Россия также запрашивала экономическую помощь для противодействия последствиям санкций.

В МИД Китая назвали сообщения дезинформацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг заявления NYT и отметил, что РФ обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции. По его словам, спецоперация «развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме».

Армия,Дмитрий Песков,Пентагон,
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