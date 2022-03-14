Пентагон предостерег Китай от военной помощи России

Китай столкнется с последствиями, если окажет России помощь в проведении военной спецоперации на Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА «Новости».

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«Если Китай решит материально поддержать Россию в этой войне, то они, вероятно, столкнутся с последствиями», - предупредил он на брифинге для журналистов.

Представитель Пентагона отказался комментировать сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы обращалась к Китаю за военной помощью.

Напомним, газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США сообщила, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в военной спецоперации на Украине. По информации издания, Россия также запрашивала экономическую помощь для противодействия последствиям санкций.