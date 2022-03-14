Установлена запустившая «Точку-У» бригада украинских военных

В Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) установили, что ракета «Точка-У» была запущена в сторону Донецка 19-й ракетной бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram.

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В Народной милиции заявили, что обстрел города производился украинскими военными с северо-западного направления, из окрестностей населенного пункта Красноармейск, подконтрольного Киеву.

14 марта стало известно, что в небе над Донецком была сбита украинская ракета «Точка-У». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в использованной ВСУ для удара по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд.

В результате от падения обломков ракеты погибли 20 человек. Среди них, по словам главы республики, есть дети.