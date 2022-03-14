ВС РФ поразили крупный склад боеприпасов на территории завода "Антонов" в Киеве

ВС РФ высокоточным оружием поразили узлы связи, ретрансляции и коммутации в Федоровке, Винаровке и Антополе, а также крупный склад боеприпасов на территории завода "Антонов" в Киеве. Об этом заявил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, также был уничтожен склад боеприпасов.

"Кроме того, на территории завода "Антонов" вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

ВС РФ примут меры в отношении предприятий ОПК, которые националисты используют для восстановления вооружений, в ответ на удар по Донецку, сообщили в МО РФ.