МО РФ сообщило об уничтожении почти всех огневых точек неонацистов в пригороде Мариуполя

Уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя и их силы в жилых кварталах по периметру города. Об этом заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сегодня, в результате эффективных действий, формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города", - сказал он.
По словам Мизинцева, националисты под угрозой расправы над членами семей принуждают мужчин от 18 до 60 лет записываться в батальоны в Харькове, Одессе и Николаеве.
"В крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев члены националистических формирований под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны", - заявил Мизинцев.
По словам генерал-полковника, жители запуганы и вынуждены соглашаться.
Мизинцев отметил, что большая часть мирного населения, которое националисты удерживают в городах Украины, ищет защиты не у Запада, а у России.
"В обстановке гуманитарного кризиса большая часть населения, удерживаемого националистами в городах Украины и используемого ими в качестве живого щита, ищет защиту именно в России, а не на Западе, что подтверждается миллионными обращениями граждан за помощью в эвакуации к российской стороне", - сказал он.