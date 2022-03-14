МО РФ сообщило об уничтожении почти всех огневых точек неонацистов в пригороде Мариуполя

"В обстановке гуманитарного кризиса большая часть населения, удерживаемого националистами в городах Украины и используемого ими в качестве живого щита, ищет защиту именно в России, а не на Западе, что подтверждается миллионными обращениями граждан за помощью в эвакуации к российской стороне", - сказал он.