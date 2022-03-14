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50 минут назад

МО РФ сообщило об уничтожении почти всех огневых точек неонацистов в пригороде Мариуполя

ТАССТАСС

Уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя и их силы в жилых кварталах по периметру города. Об этом заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

МО РФ сообщило об уничтожении почти всех огневых точек неонацистов в пригороде Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня, в результате эффективных действий, формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города", - сказал он.

По словам Мизинцева, националисты под угрозой расправы над членами семей принуждают мужчин от 18 до 60 лет записываться в батальоны в Харькове, Одессе и Николаеве.

"В крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев члены националистических формирований под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны", - заявил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, жители запуганы и вынуждены соглашаться.

Поиск защиты

Мизинцев отметил, что большая часть мирного населения, которое националисты удерживают в городах Украины, ищет защиты не у Запада, а у России.

"В обстановке гуманитарного кризиса большая часть населения, удерживаемого националистами в городах Украины и используемого ими в качестве живого щита, ищет защиту именно в России, а не на Западе, что подтверждается миллионными обращениями граждан за помощью в эвакуации к российской стороне", - сказал он.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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