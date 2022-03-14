В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
1 час назад

Минобороны РФ: решение применить "Точку-У" в Донецке утверждалось руководством ВСУ

ТАССТАСС

Решение на применение ракеты "Точка-У" принимает командование украинской группировкой войск после утверждения руководством Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны РФ: решение применить "Точку-У" в Донецке утверждалось руководством ВСУ
Фото: ТАССТАСС

"Обращаю внимание, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск после утверждения руководством Вооруженных сил Украины в Киеве", - сказал Конашенков.

Пуск "Точки-У" по территории Донецка был произведен из Красноармейска, который контролируется украинскими националистическими подразделениями, сообщил Конашенков.

"14 марта около 11 часов 30 минут московского времени с территории подконтрольной киевскому националистическому режиму был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу города Донецка. Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населенного пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями", - сказал он.

Конашенков сообщил, что 20 мирных жителей погибли в результате подрыва кассетной боевой части ракеты "Точка-У" в центре Донецка.

"В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибли 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения", - отметил он.

По словам Конашенкова, кассетный боеприпас в ракете "Точка-У" доказывает, что целью удара было убийство максимально большого количества мирных жителей Донецка.

"Снаряжение боевой части тактической ракеты "Точка-У" кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей", - сказал он.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители