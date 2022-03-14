Минобороны РФ: решение применить "Точку-У" в Донецке утверждалось руководством ВСУ

Решение на применение ракеты "Точка-У" принимает командование украинской группировкой войск после утверждения руководством Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Обращаю внимание, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск после утверждения руководством Вооруженных сил Украины в Киеве", - сказал Конашенков.
Пуск "Точки-У" по территории Донецка был произведен из Красноармейска, который контролируется украинскими националистическими подразделениями, сообщил Конашенков.
"14 марта около 11 часов 30 минут московского времени с территории подконтрольной киевскому националистическому режиму был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу города Донецка. Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населенного пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями", - сказал он.
Конашенков сообщил, что 20 мирных жителей погибли в результате подрыва кассетной боевой части ракеты "Точка-У" в центре Донецка.
"В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибли 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения", - отметил он.
По словам Конашенкова, кассетный боеприпас в ракете "Точка-У" доказывает, что целью удара было убийство максимально большого количества мирных жителей Донецка.
"Снаряжение боевой части тактической ракеты "Точка-У" кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей", - сказал он.