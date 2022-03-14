Минобороны РФ: решение применить "Точку-У" в Донецке утверждалось руководством ВСУ

"14 марта около 11 часов 30 минут московского времени с территории подконтрольной киевскому националистическому режиму был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу города Донецка. Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населенного пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями", - сказал он.