Число пострадавших после обстрела Донецка выросло до 23

Число пострадавших после обстрела Донецка украинской ракетой «Точка-У» выросло до 23, среди них есть ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Донецкой народной республики.

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Напомним, что 14 марта в центре Донецка возле дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». На кадрах, которые опубликовал в соцсетях мэр города Алексей Кулемзин, видно, что после падения обломков начался пожар.

Ранее в штабе территориальной обороны сообщили, что 20 человек погибли, еще девять человек получили ранения в результате обстрела. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что среди погибших есть ребенок.