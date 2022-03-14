Число пострадавших после обстрела Донецка выросло до 23

Число пострадавших после обстрела Донецка украинской ракетой «Точка-У» выросло до 23, среди них есть ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Донецкой народной республики.
Напомним, что 14 марта в центре Донецка возле дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». На кадрах, которые опубликовал в соцсетях мэр города Алексей Кулемзин, видно, что после падения обломков начался пожар.
Ранее в штабе территориальной обороны сообщили, что 20 человек погибли, еще девять человек получили ранения в результате обстрела. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что среди погибших есть ребенок.
24 февраля президент России объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью защиту людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».