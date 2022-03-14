Раскрыто число жертв после атаки ракетой "Точка-У" Донецка

20 человек погибли, еще девять получили ранения из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты «Точка-У». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

«По предварительным данным, в центре Донецка на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У" 20 погибших и 9 раненых. Информация уточняется», — сообщили в ведомстве.

Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, среди погибших есть дети.

Напомним, что 14 марта в центре Донецка возле дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». На кадрах, которые опубликовал в соцсетях мэр города Алексей Кулемзин, видно, что после падения обломков начался пожар.