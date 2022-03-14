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1 час назад

Раскрыто число жертв после атаки ракетой "Точка-У" Донецка

Елена Прошина

20 человек погибли, еще девять получили ранения из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты «Точка-У». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

«По предварительным данным, в центре Донецка на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У" 20 погибших и 9 раненых. Информация уточняется», — сообщили в ведомстве.

Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, среди погибших есть дети.

Напомним, что 14 марта в центре Донецка возле дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». На кадрах, которые опубликовал в соцсетях мэр города Алексей Кулемзин, видно, что после падения обломков начался пожар.

24 февраля президент России объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью защиту людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Алексей Кулемзин,Денис Пушилин,
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