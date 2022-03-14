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29 минут назад

Украинскую ракету «Точка-У» сбили в центре Донецка

Елена Прошина

В центре Донецка возле Дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина, в происшествии есть пострадавшие.

На кадрах, которые опубликовал градоначальник, видно, что после падения обломков возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее, 13 марта, силы ПВО перехватили еще одну ракету «Точка-У» в ДНР, которая была выпущена в направлении Шахтерска. Обломки упали в районе школы № 1.

Напомним, что 24 февраля президент России объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью защиту людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Группировки Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ развивают наступление.

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