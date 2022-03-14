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30 минут назад

Российский летчик посадил самолет после попадания украинской ракеты

Елена Прошина

Летчик российского штурмовика Су-25 сумел посадить самолет после того, как в него попала ракета переносного зенитного ракетного комплекса на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Ведомство распространило кадры поврежденного самолета, которому удалось совершить посадку на базе. На вид видно, что снаряд повредил фюзеляж, один из двигателей и концевое оперение.

«При выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции в штурмовик Су-25, следующий в паре вторым, попала ракета переносного зенитно-ракетного комплекса, выпущенная с земли военнослужащим вооруженных сил Украины», — рассказали в министерстве.

Летчик поврежденного самолета принял решение отключить поврежденный двигатель и не катапультироваться. Пилот ведущего самолета подполковник Денис Литвинов осуществил перестроение и прикрыл его своим воздушным судном.

«Летчик второго самолета визуально обнаружил пуск второй ракеты и, отстреливая тепловые ловушки, сумел увести ракету в сторону. При заходе на посадку летчик поврежденного Су-25 доложил об отказе систем управления и контроля самолета, выполняя посадку по командам летчика, прикрывающего его. Посадка произведена без происшествий», — дополнили в Минобороны.

Армия,Видео,Минобороны России,
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