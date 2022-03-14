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1 час назад

Минобороны сообщило о четырех сбитых украинских беспилотниках

Lenta.ruLenta.ru

За ночь с 13 на 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2». Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о четырех сбитых украинских беспилотниках
Фото: ReutersReuters

Ранее 14 марта стало известно, что с начала проведения российской специальной операции было уничтожено 3920 объектов военной инфраструктуры Украины.

Решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. До ее начала в Россию начали приезжать беженцы из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Они расположились в Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и в других областях.

На сегодняшний день около 40 тысяч эвакуированных в РФ жителей ДНР и ЛНР получили выплату в 10 тысяч рублей.

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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