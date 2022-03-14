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1 час назад

Турция предпочла российские C-400 американским ПВО

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что у страны нет интереса к американским комплексам противовоздушной обороны Patriot. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в кулуарах Дипломатического форума, который состоялся в Анталье.

Турция предпочла российские C-400 американским ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что сейчас турецкая армия обеспечена четырьмя типами систем ПВО (Korkut, Sungur, HİSAR A+ и HİSAR 0), тогда как еще четыре года назад их не было вообще. Кроме того, недавно Турция испытала новую систему Siper.

Отдельно Демир заявил, что не стоит пренебрегать зенитными ракетными комплексами C-400, которые были куплены у РФ.

«Это одна из лучших систем ПВО в мире. Я считаю, что она обеспечит большое преимущество в вопросе противовоздушной обороны», — заявил он.

Демир уточнил, что у Анкары и Москвы нет каких либо сложностей по существующим договоренностям и обе стороны собираются выполнить свои обязательства.

Напомним, что в начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение о покупке страной российских зенитных ракетных комплексов — важный шаг для развития отношений между двумя государствами. Он подчеркнул, что поставки ЗРК являются внутренним делом Турции, и никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несет.

Армия,Исмаил Демир,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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