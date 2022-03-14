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24 минуты назад

Кадыров объявил о минутной готовности войти в Киев

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».

Кадыров объявил о минутной готовности войти в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кадыров написал в Telegram, комментируя сообщения о том, что украинская разведка из разных источников узнает о возможном местонахождении главы Чечни: «Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?».

«Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать, – мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», – заявил он.

Кадыров также указал, что «с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух».

«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего! «Пусть восторжествует справедливость!», – заключил он.

Ранее Кадыров ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские войска «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом», пообещав «постучать в двери» политика.

Армия,Алексей Арестович,Рамзан Кадыров,СБУ,
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