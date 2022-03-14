Кадыров объявил о минутной готовности войти в Киев

«Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать, – мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», – заявил он.